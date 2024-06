Juniori počeli pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje će od 10. do 21. jula biti odigrano Sloveniji.

Trener Draško Mrvaljević pozvao je 20 igrača koji će konkurisati za mjesto u timu.

Na spisku su – golmani Dejan Čolović, Lazar Sredanović, Savo Vujović i Balša Ćirović;

Lijeva krila – Darko Đurković i Andrija Radovanović;

Desna krila – Aleksa Knežević, Todor Bulatović i Mojaš Nikolić;

Pivoti – Semir Feka, Filip Božović i Petar Kovačević i

Bekovi – Milo Bakić, Andrija Jokić, Milan Nišavić, Andrej Dobrković, Igor Mrvaljević, Stefan Bajić, Đorđe Šljukić i Petar Radojičić.

U stručnom štabu trenera Mrvaljevića su Filip Popović i Miloš Vulićević, trener golmana je Nikola Matović, dok je fizioterapeut Danilo Boljević.

Crnogorski rukometaši igraće u grupi A sa Hrvatskom, Austrijom i Sjevernom Makedonijom.

Na šampionatu će nastupiti 24 najbolje reprezentacije Starog kontinenta podijeljene u šest grupa.

Mrvaljević je kazao da je to prvo prvenstvo Evrope u uzrastu igrača do 20 godina na kojem će nastupiti 24 reprezentacije, umjesto dosadašnjih 16.

“To govori da je konkurencija nikad veća i da je i veći krug timova koji imaju visoke ambicije. Kada govorimo o našoj generaciji igrača rođenih 2004. godine i mlađih, možemo da kažemo da imamo određeni kvalitet, ali ne i dovoljno veliku rotaciju, što znači da će biti potreban naporan rad i maksimalan pristup u svim mečevima, kako bi bili konkurentni na najvećoj sceni”, rekao je Mrvaljević.

On je najavio da će na pripremama biti i veliki broj igrača rođenih 2006. godine, koje u avgustu očekuje Evropsko prvenstvo u Podgorici i borba za opstanak u elitnom rangu evropskog rukometa.

“Već u grupnoj fazi očekuju nas sjajni protivnici, pri čemu se Hrvatska izdvaja kao favorit grupe, dok Austrija i Sjeverna Makedonija imaju izuzetan kvalitet, pa je jasno da nas u svim mečevima očekuje težak posao”, rekao je Mrvaljević.

