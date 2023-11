Jug slavio u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras U herceg Novom od dubrovačkog Juga 9:8, u utakmici sedmog kola regionalne Premijer lige.

To je drugi poraz crnogorskog prvaka ove sezone, nakon što je izgubio i od imenjaka iz Splita 15:14.

Upisao je i četiri trijumfa.

Gosti su odlučujući prednost stekli u finišu treće četvrtine, kada su nakon pogotka Mara Jokovića iz peterca poveli 8:4.

U nastavku Danilo Stupar i Danilo Radović sa dva gola vratili su Jadran u igru, smanjili na 8:7 i imali nekoliko prilika za izjednačenje.

Nijesu ih iskoristili, pa je Franko Lazić na ulasku u pretposlednji minut riješio sve dileme.

Konačan rezultat postavio je Vasilije Radović 39 sekundi prije kraja.

Dvostruki strijelci za Jadran bili su Danilo Radović i Ivan Nagajev, dok su se po jednom upisali Vasilije Radović, Dmitri Holod, Lazar Vukićević i Danilo Stupar.

U pobjedničkom timu po tri gola postigli su Franko Lazić i Marko Joković, Rino Burić je postigao dva, a Hanes Daub jedan gol.

