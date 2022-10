Jovetić i Vušurović obezbijedili bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Juniorski kik boks reprezentativci Crne Gore Nikola Jovetić i Pavle Vušurović plasirali su se u polufinale i obezbijedili bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u italijanskom Lido di Jezolu.

Jovetić je večeras u četvrtfinalnom meču lou kik discipline, kategorija do 67 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija savladao Poljaka Sebastijana Mjetlinskog.

Prethodno je nokautom u prvoj rundi pobijedio Džejmija Rivsa iz Kanade.

Protivnik u meču za finale, u četvrtak, biće mu Grk Hristos Efstatiadis.

Vušurović je u četvrtfinalu discipline K1, kategorije do 81 kilogram, slavio protiv Buraka Kalendera iz Turske, koji je u prvoj rundi predao meč zbog povrede.

U polufinalu, preksjutra, Vušurovića čeka Slovak Adam Zavodski.

Sjutra će se za medalje boriti kadeti Jovan Lipovina, Mirko Božović, Viktor Dukić i Nermina Škrijelj.

Lipovina je u osmini finala discipline kik lajt, kategorije do 42 kilograma, pobijedio Mađara Sabolža Horvata sa 3:0.

Naredni rival biće mu Kristijan Tamaš iz Slovačke.

Božović je do 67 kilograma prekidom u prvoj rundi savladao predstavnika Italije Ermeša Bećiraja.

U četvrtfinalu boriće se sa Balažom Juhašom iz Mađarske.

Dukić (preko 69 kilograma) prekidom u drugoj rundi eliminisao je Italijana Vita Kolučija.

Za odličje nadmetaće se sa Andrasom Ersingom iz Mađarske.

Protivnica Nermini Škrijelj, koja je bila slobodna na startu, biće Italijanka Aurora Ćelsi.

Kadet Nemanja Radnjić zaustavljen je u osmini finala.

Poražen je od Liua iz Kirgistana.

Radnjić je šampionat završio sa jednom pobjedom protiv Ukrajinca Uarova.

U četvrtfinalu šampionata svijeta eliminisani su juniori Lazar Madžarović (lou kik, do 71) i Fariz Dacić (lou kik, do 57).

Madžarović je izgubio od Italijana Vaterlinija, dok je Dacić poražen od Grka Mentisa.

Prvog dana takmičenja nastup je okončkao kadet Isah Tarhaniš.

