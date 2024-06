Jovanoviću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Radoslav Jovanović i u narednom mandatu biće na čelu Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore, odlučeno je na redovnoj sjednici tog tijela u podgoričkom hotelu Voko.

Podršku delegata, osim Jovanovića, dobio je i Lazar Pavićević, koji je imenovan za potpredsjednika Skupštine Košarkaškog saveza.

Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, kao i predlog predsjednice Saveza Jelene Dubljević da se Upravni odbor proširi.

U narednom periodu Odbor će, umjesto 13, imati 15 članova, a to tijelo biće prošireno zbog budućih sponzora, koji će pomoći bolje funkcionisanje Saveza.

Usvojen je i Izvještaj Nadzornog odbora o pregledu finansijskog poslovanja za 2023. godinu.

Izglasan je i Program rada i finansijskog plana za 2024. godinu.

Usvojene su izmjene i dopune postojećih akata – Statuta, Registracionog pravilnika, Disciplinskog pravilnika, Pravilnika o takmičenju i Pravilnika o postupku pred Arbitražom KSCG.

