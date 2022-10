Jovanović osvojila bronzanu medalju, Mikulić petoplasirani

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatiskinja Milena Jovanović osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u turskoj Konji.

Mlađa seniorka Omladinca savladala je, u meču za treće mjesto i plasman na pobjedničko postolje, Ivanu Perović iz Srbije 3:1.

To je njena četvrta medalja na šampionatima Evrope i svijeta u mlađim kategorijama.

Ima još kadetsku bronzu sa šampionata svijeta 2017. na Tenerifima, juniorsko srebro sa Evropskog prvenstvu u danskom Alborgu 2019. i zlatno sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope za mlađe seniorke u finskom Tampereu.

Jovanović je osvojila treće odličje za crnogorski karate u Konji, nakon bronze kadetkinje Jovane Damjanović i juniorskog zlata Emrea Saljiua.

Ona je u petak, na startu takmičenja u kategoriji preko 68 kilograma, eliminisala Anusruti Prakaš iz Indije 8:0 i Hrvaticu Miu Greto Zorko 1:0, dok je u meču za polufinale sudijskim izjašnjavanjem poražena od Čehinje Marine Sačove (0:0).

Jovanović je, nakon što je Čehinja plasmanom u finale povukla u repasaž, borbu za medalju izborila pobjedom protiv reprezentativke Kosova Elmedine Istogu 6:1.

Kao petoplasirani završio je mlađi senior Nemanja Mikulić u kategoriji do 84 kilograma.

On je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju poražen od Mohamada Aljafarija iz Jordana 4:1.

Karatista Bijele u petak je u prvom kolu, sudijskom izjašnjavanjem, eliminisao Hasana Arslana iz Turske (0:0), u drugom je bio bolji od Kanađanina Itana Smola 4:0, a u trećem od Mihajla Vasilića iz Srbije 2:0.

Plasman u polufinale izborio je pobjedom protiv Mađara Adama Dvoraka 1:0, a od finala odvojio ga je poraz od Italijana Matea Fiorea 1:0.

