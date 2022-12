Jakšić sportista godine u izboru novinara

Podgorica, (MINA) – Automobilista Vasilije Jakšić najbolji je sportista Crne Gore u ovoj godini, u tradicionalnom 68. izboru Udruženja sportskih novinara (USN).

Jakšić je u godini na izmaku osvojio titulu prvaka Evrope na brdskim stazama.

Do trofeja u generalnom plasmanu, član Auto moto sportskog kluba Kotor, došao je sa šest pobjeda i dva druga mjesta na devet trka ove sezone.

Prvi je crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu.

Jakšić je, na ceremoniji svečanog proglašenja najboljih, kazao da je izuzetna čast i privilegija biti sportista Crne Gore.

“Naročito u izboru sportskih novinara, koji najbolje znaju i razumiju sport i vrijednost sportskih rezultata. Priznanje mi mnogo znači i predstavlja krunu moje karijere, a dobija na težini što sam ga zaslužio u veoma jakoj konkurenciji, u godini u kojoj je crnogorski sport imao blistave trenutke”, kazao je Jakšić.

On je naglasio da je nagrada satisfakcija za sva odricanja, trud i rad koji je uložio sa svojom porodicom i timom da dođe do istorijskog rezultata, ne samo za crnogorski automobilizam, već i za cjelokupni sport.

“Nadam se da će moj rezultat uticati da se promijeni odnos države prema automobilizmu, , jer u protivnom neće biti ni ovakvih i sličnih uspjeha, već će doći do njegovog potpunog urušenja i gašenja”, rekao je Jakšić.

Najbolji novinar u izboru USN je Vlado Jovićević iz Televizije Crne Gore, dok je najbolji mladi novinar Dušan Vujović iz Televizije Adria.

Priznanje Ranko Jovović, u znak sjećanja na bivšeg predsjednika USN, uručeno je dugodišnjem novinaru Televizije Crne Gore Branku Vujisiću.

Na svečanoj ceremijiji, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, posthumno je uručena plaketa tragično nastradalom automobilisti Nikoli Asanoviću.

Udruženje je specijalna priznanja za ostvaren rezultat namijenilo bokserkama Bojani Gojković i Tamari Radunović, rukometašici Jovanki Radičević, atletičarki Mariji Vuković, džiu džicu reprezentativcima Stefanu Vukotiću i Lidiji Caković i talentovanoj tekvondo reprezentativki Anđeli Berišaj.

Nagrađen je i Pavle Pepđonović, inicijator i organizator sportsko-turističke manifestacije u Ulcinju, koja je okupila brojne zvijezde eks-jugoslovenskog fudbala i ljudi iz svijeta sporta.

Zahvalnice su uručene i kompanijama koje su pomogle rad Udruženja.

Prisutne su pozdravili Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković i predsjednik Udruženja Veselin Drčkević.

