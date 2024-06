Jakšić sjutra za bodove u Splitu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Milan Jakšić trkom na stazi Malačka nastaviće sjutra takmičenje u šampionatu Evrope na brdskim stazama.

Nastup na splitskoj brdskoj stazi najavilo je 77 automobilista iz 14 država srednje Evrope.

Jakšić je nedavno bio najbrži crnogorski sportski vozač na kotorskoj trci koja se bodovala za šamionate Crne Gore i Hrvatske.

“Honda je potpuno spremna, nakon peha u Šavniku uslijedio je trijumf na stazi Kotor- Trojica. Konkurencija u Splitu biće žestoka, jer u mojoj Grupi 5 voziće 17 takmičara. Daću sve da dođem do pobjedničkog postolja”, kazao je Jakšić.

Trofej Malačke čine tri zvanična treninga, kao i dvije nedjeljne vožnje, koje će biti bodovan za sampionat Centralno evropske zone.

Šampionat se narednog vikenda seli u Kruju u Albaniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS