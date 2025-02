Jadran ubjedljiv u Splitu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela pobijedili su imenjaka u Splitu 11:5, u utakmici 16. kola regionalne Premijer lige.

U duelu dva Jadrana hercegnovski tim je potpuno nadigrao domaći sastav i upisao 13. trijumf.

Ekipa trenera Vladimira Gojkovića početkom druge četvrtine povela je 4:0, do polovine meča bilo je 6:1 i 7:2, a uoči posljednjih osam minuta 8:2.

Dvostruki strijelci u pobjendičkom timu bili su Dmitri Holod, Jovan Vujović i Danilo Radović, dok su po gol postigli Uroš Vučurović, Đorđe Lazić, Strahinja Gojković, Aleksandar Ivović i Vuk Milojević.

U splitskom sastavu po dva gola postigli su Mario Čagalj i Markus Hulian Berehulak.

