Jadran poražen od Novog Beograda

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su na startu turnira Top pet faze Regionalne lige.

Hercegnoski tim izgubio je večeras u Beogradu od Novog Beograda 15:13.

Jadran je u drugoj četvrtini imao tri gola minusa (6:3), ali je do odlaska na odmor uspio da smanji na 7:6, da bi u nastavku, poslije dva gola Vasilija Radović preokrenuo i poveo 9:8.

Jadran je još dva pua tokom treće četvrtine imao gol prednosti (10:9 i 11:10), ali je u posljednjem periodu beogradska ekipa preokrenula i stigla do pobjede.

Najefikasniji u ekipi Jadrana bio je Ivan Nagaev sa tri gola, dok su po dva postigli Dmitri Holod, Jovan Vujović, Danilo Stupar i Vasilije Radović.

U beogradskom sastavu Alvaro Granados Ortega i Nikola Jakšić postigli su po tri pogotka.

Jadran će sjutra u drugom kolu igrati sa Crvenom zvezdom.

