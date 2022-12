Jadran pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobjednici su Kupa Crne Gore.

Jadran je večeras u Podgorici, u finalnom meču, savladao kotorski Primorac 10:6 (4:3, 1:3, 2:0 i 3:0) i 13. put u klupskoj istoriji osvojio trofej.

Hercegnovski tim, osim od 2011. do 2020, pobjednik nacionalnog Kupa bio je i 2006. i 2007. godine.

Ima i dva trofeja Kupa bivše Državne zajednice 2004. i 2005. godine.

Slabija druga polovina meča i dvije četvrtine bez datog gola koštali su kotorski tim povoljnijeg rezultata.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem golu se istakao Darko Đurović sa 18 odbrana, bili su Danilo Radović, David Stevović i Vasilije Radović sa po dva, dok su po gol postigli Martin Gardašević, Uroš Vučurović, Džejk Muskat i Matija Sladović.

U kotorskom timu najbolji je bio Marko Mršić sa dva, dok su po gol postigli Petar Vujošević, Filip Gardašević, Marko Gopčević i Vuk Drašković.

U duelu za treće mjesto, Budvanska rivijera je savladala Kataro 12:8.

