Jadran nakon peteraca bolji od imenjaka iz Splita

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana pobijedili su večeras u Trebinju imenjaka iz Splita nekon boljeg izvođenja peteraca 15:13, u devetom kolu Regionalne Premijer lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

Crnogorski prvak tim trijumfom prekinuo je seriju od šest poraza u duelu sa Jadranom iz Splita, od kojih tri u ovoj sezoni.

Junak trijumfa bio je golman Darko Đurović koji je odbranio peterce Lorenu Fatoviću i Konstantinu Harkovu.

Precizni su bili Rusi Ivan Nagaev i Dmitrij Holod, kao i Danilo Radović i Lazar Vukićević.

Tim Petra Radanovića je bio bolji večeras, u tri navrata imao je tri gola prednosti – posljednji put 10:7 u trećoj četvrtini.

U nastavku dominirao je Fatović, koji je postigao posljednja četiri gola za Splićane i izborio peterce.

U regularnom toku Holod, Nagaev i Jovan Vujović postigli su po tri gola za Jadran, Danilo Radović je upisao dva, a po jedan Vukićević, Martin Gardašević, Martin Čaraj i Vasilije Radović.

Istakao se i golman Đurović koji je zaustavio 11 šuteva iz igre, uz tri peterca, od kojih jedan je u regularnom toku.

