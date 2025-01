Jadran m:tel ubjeldjiv u Valjevu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela pobijedili su večeras u Valjevu ekipu Valisu 24:10, u 14. kolu Regionalne lige.

Izabranici Vladimira Gojkovića već nakon prve četvrtine, koju su dobili 8:2, riješili su pitanje pobjednika i 11. trijumfa ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Matija Sladović sa šest golova, Strahinja Gojković je postigao četiri, dok su po tri dodali Đorđe Lazić i Jovan Vujović.

Dvostruki strijelci bili su Danilo Radović, Aleksandar Ivović i Vasilije Radović, dok su se po jednom upisali Vuk Milojević i Danilo Stupar.

U domaćem sastavu najbolji je bio Anatolij Jevdokušin sa tri gola.

Primorac će sjutra u Budvi, u 20 sati, ugostiti splitski Jadran.

