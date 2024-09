Jadran mtel ubjedljiv protiv Banja Luke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu na startu preliminarnog turnira Lige šampiona.

Jadran je večeras u Dubrovniku, u prvom kolu A grupe, savladao Banja Luku 35:3.

Hercegnovski tim opravdao je ulogu favorita i u neravnopravnom duelu pitanje pobjednika riješio je već u prvoj četvrtini.

Prvi dio meča dobio je 10:0, a prvi gol primio je u posljendjem minutu druge četvrtine kod rezultata 17:0.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su Strahinja Gojković i Dimitrije Obradović sa po sedam, Danilo Radović postigao je pet, a gol manje Vuk Milojević.

Jadran će u drugom kolu, sjutra u 18 sati i 30 minuta, igrati protiv Juga.

