Jadran m:tel prekinuo seriju Novog Beograda

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Novog Beograda 13:9, u 15. kolu regionalne Premijer lige.

Hercegnovski tim upisao je 12. trijumf i preuzeo drugo mjesto na tabeli.

Branilac trofeja prekinuo je seriju od 14 uzastopnih pobjeda.

Jadran su do pobjede vodili Vasilije Radović, Jovan Vujović, Matija Sladović i Strahinja Gojković sa po dva gola.

Po jednom su se u strijelce upisali Dmitrij Holod, Danilo Radović, Đorđe Lazić, Vuk Milojević i Danilo Stupar.

Kod gostiju najbolji je bio Miloš Ćuk sa tri gola.

Crnogorski reprezentativac Miroslav Perković pogodio je jednom, dok se Đuro Radović nije upisao.

U A1 ligi, Budućnost je kao gost slavila protiv Katara 12:11.

Primorac će sjutra biti gost Solarisa.

