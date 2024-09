Jadran iznenadio Jug u Dubrovniku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Dubrovniku ekipu Juga 14:12, u utakmici drugog kola preliminarnog turnira Lige šampiona.

To je drugi trijumf hercegnovskog tima na turniru, nakon što je juče bio ubjedljiv protiv Banja Luke 35:3.

Jug je prvu četvrtinu dobio 5:3, vodio je i 6:4, nakon čega je uslijedila serija od pet vezanih golova Jadrana, od sredine druge i početom treće četvrtine, za vođstvo od 9:6.

Razlika od tri gola bila je i na kraju treće četvrtine 12:9.

Ekipa trenera Vladimira Gojkovića u posljednjoj četvrtini uspjela je da sačuva prednost i upiše novi trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakao Darko Đurović, bio je Dmitri Holod sa četiri, Vasilije Radović postigao je tri, a gol manje Vuk Milojević.

Po jednom u strijelce upisali su se Uroš Vučurović, Danilo Radović, Đorđe Lazić, Aleksandar Ivović i Matija Sladović.

U ekipi Juga najbolji je bio Rino Burić sa tri, dok su po dva gola postigli Maro Joković, Vlaho Pavlić i Marko Žuvela.

Po jednom mređu odličnog Đurovića zatresli su Filip Kržić, Serhi Kabanjas i Toni Mozara.

Jadran će u trećem kolu, sjutra u 12 sati i 30 minuta, igrati protiv Dinama iz Bukurešta.

Turnir će završiti nedjeljnim duelom sa Barselonom (10.30).

Samo pobjednik turnira izboriće plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

