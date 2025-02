Jadran i u revanšu bolji od Šapca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana igraće u četvrtfinalu Eurokupa.

Jadran je večeras u Herceg Novom, u revanš meču osmine finala, savladao Šabac 5:4 i sa dva trijumfa izborio nastavak takmičenja.

Prvi međusobni duel dobio je 13:8.

Jadran je do pobjede vodio Dmitri Holod sa dva gola, dok su po jedan dodali Jovan Vujović, Đorđe Lazić i Vasilije Radović.

U ekipi Šapca dvostruki strijelac bio je Andrej Barać.

Među osam najboljih je i Primorac, koji je u Kotoru savladao BVSC 17:16.

Prvi međusobni duel u Budimpešti završen je neriješeno 16:16.

Žrijeb četvrtfinalnih parova na programu je sjutra.

