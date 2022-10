Jadran domaćin prvog turnira

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi će od 6. do 8. oktobra biti domaćin prvog turnira nove sezone Regionalne vaterpolo lige, saopštio je Upravni odbor regionalnog takmičenja.

Kalendarom takmičenja predviđeno je da ligaški dio bude odigran kroz nekoliko turnira, na kojem će ekipe biti podjeljene u četiri grupe sa po tri kluba.

Na hercegnovskom turniru, osim domaćeg Jadrana, igraće dubrovački Jug i Primorac Kotor.

Turnir A grupe otvoriće duel Juga i Primorca, dok će u petak igrati Jadran i Jug AO.

Za subotu zakazan je duel Primorca i Jadrana.

Sve utakmice na bazenu Jadrana na Škveru, a počeće u 19 sati.

