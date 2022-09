Ivanović i Vujisić sude meč EHF kupa

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudijski par, Stefan Ivanović i Marko Vujisić, sudiće revanš meč prvog kola EHF kupa, između Izviđača i Linca, saopšteno je iz Zajednice rukometnih sudija Crne Gore.

Utakmica u Ljubuškom biće odigrana sjutra u 19 sati.

U prvom duelu predstavnika Austrije i Bosne i Hercegovine slavila je ekipa Linca 34:32.

To je Ivanoviću i Vujisiću prva nominacija nakon Evropskog prvenstva u Podgorici, gdje su sudili meč za bronzanu medalju.

