Italija pobjednik ekipnog takmičenja

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Italije pobjednik je ekipnog takmičenja na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju.

Italija je danas u austrijskom Zalbahu, u finalu, bila bolja od Švajcarske.

Italija, koja je nastupila u sastavu Đorđija Kolomb, Filipo dela Vite, Lara Dela Mia i Aleks Vinacer, na putu do finala bila je bolja od Ukrajine, Francuske i Švedske.

Švajcarska je do finala eliminisala Njemačku i selekciju Sjedinjenih Američkih Država, koja je branila zlato iz Kurševela.

Bronzana medalja pripala je selekciji Švedske, koja je u malom finalu bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država 3:1.

U ekipnom takmičenju nastupilo je 15 reprezentacija.

Prema propozicijama, za svaku reprezentaciju nastupaju po dva skijaša i dvije skijašice.

Ekipno takmičenje predviđa dvije paralelne trke na skraćenoj veleslalomskoj stazi.

Održavaju se četiri međusobne trke, a u slučaju neriješenog rezultata trijumfuje reprezentacija čiji su takmičari ostvarili ubjedljivije pobjede.

