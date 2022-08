IO usvojio zahtjeve klubova za pomoć

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Fudbalskog saveza uvojio je danas zahtjeve klubova i lokalnih samouprava za pomoć u unaprijeđenju fudbalske infrastrukture širom Crne Gore, saopšteno je iz te asocijacije.

Usvojen je zahtjev Jedinstva za pomoć u izgradnji trening kampa za potrebe kluba iz Bijelog Polja.

“Prema idejnom rješenju na kampu bi se nalazila dva terena – jedan sa prirodnom, a drugi sa vještačkom podlogom, pomoćni objekat sa svlačionicama i prostorijama potrebnim za odigravanje utakmica i održavanje trenažnog procesa, teretana i prateći sadržaji neophodni za svakodnevne aktivnosti svih selekcija bjelopoljskog kluba”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će ti sadržaji biti izgrađeni na parceli površine 26 hiljada metara koja je u vlasništvu Fudbalskog saveza.

Usvojen i je zahtjev Opštine Plav za pomoć u realizaciji rekonstrukcije terena stadiona Racina na kome će se postaviti vještačka podloga i time se stvoriti uslovi za odgiravanje utakmica mlađih selekcija Jezero.

Biće adapirane i svlačionice i službene prostorije.

“Fudbalski savez će kroz saradnju sa Glavnim gradom učestvovati u nabavci sintetičke podloge (vještačke trave) za dva mini terena, koji se nalaze u okviru Sportskog centra Morača i park šumi Zlatica. Za potrebe FK Drezga savez će finansirati postavljanje sistema za navodnjavanje na terenu u Piperima”, saopšteno je nakon sjednice.

Usvojene su i molbe FK Zlatna lopta i Onogošt za pomoć u organizaciji međunarodnih turnira za mlađe kategorije u kojima će učestvovati igrači rođeni 2010. godine i kasnije.

Izvršni odbor je ocijenio izuzetno pozitivnim inicijative klubova za organizaciju međunarodnih turnira čime će se najmlađim igračima pružiti prilika da odmjere snage sa vršnjacima iz drugih zemalja.

Prihvaćen je i predlog Komisije za mali fudbal koji se odnosi na sistem takmičenja i uslove za odigravanje utakmica.

Predlog o povećanju broja stranaca koji mogu učestvovati u utakmicama Futsal lige nije prihvaćen, pa će na utakmicama Futsal lige Crne Gore i dalje moći da nastupi samo jedan strani državljanin.

Iz Futsal lige na kraju sezone 2022/23 ispadaju dvije posljednje plasirane ekipe i liga će u narednoj sezoni brojati 12 klubova, dok će se od sezone 2024/25 u Futsal ligi Crne Gore takmičiti deset klubova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS