Inter i Mančester siti za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i milanskog Intera odigraće sjutra u Istanbulu finalni meč Lige evropskih šampiona.

Mančester siti igraće za prvi trofej najkvalitetnijeg klupskog fudbalskog takmičenja u Evropi.

Bio je finalista i 2021. godine, kada je Čelzi bio uspješniji.

Inter će igrati šesto finale Kupa, odnosno Lige evropskih šampiona.

Trofej je osvojio 1964, 1965. i 2010, dok je finalni meč izgubio 1967. i 1972. godine.

Mančester siti i Inter odigraće peto englesko-italijansko finale Kupa, odnosno Lige šampiona ikada, a akter sva četiri prethodna bio je Liverpul.

Duel u Istanbulu počeće u 21 sat.

