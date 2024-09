Indija trijumfovala u obje konkurencije, crnogorske reprezentacije solidne

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore igrala je sa Estonijom neriješeno u 11. kolu 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Crnogorski šahisti propustili su izglednu šansu da se plasiraju među 30 najboljih reprezentacija na svijetu i nastup su završili na 42. mjestu.

Uoči početka bili su 36. po rejtingu.

U posljendjem kolu ponovo je blistao Nikita Petrov koji je bijelim figurama, preciznom igrom, nadigrao Aleksandra Volodina i zabilježio svoj osmi poen u jedanaest kola, što ga čini najuspješnijim pojedincem u crnogorskoj reprezentaciji.

Nikola Đukić i Luka Drašković su uprkos perspektivnim pozicijama morali da se zadovolje remijima, dok je danas poražen Denis Kadrić, čiju je lošu igru, na efektan način kaznio, nekadašnji pobjednik Aeroflotovog opena, Kaido Kulaots koji je našu čelnu tablu porazio u svega 27 poteza.

Muška reprezentacija može žaliti za boljim rezultatom i propuštenim šansama u poslednja dva kola, a ostaće upisane i dvije velike pobjede protiv evropskog viceprvaka Njemačke i reprezentacije Francuske, koje pripada samom vrhu svjetskog šaha.

Dobar utisak ostavile su crnogorske šahistkinje, koje su danas upisale sedmu pobjedu i plasirale se na 30. mjesto na konačnoj tabeli.

U posljednjem kolu, savladana je ekipa Paragvaja, a pobjede su upisale Aleksandra Žerebcova i Nikolina Koljević, koje su sakupile osam, odnosno sedam poena u po deset odigranih partija.

Remizirala je Alena Skvorcova na drugoj tabli, dok je poraz pretrpjela Aleksandra Milović.

Crnogorske šahistkinje napravile su iskorak u odnosu na prethodna izdanja, a konkretno u odnosu na prethodnu Olimpijadu ostvarile su rezultat bolji za tri meč boda i gotovo 40 mjesta.

Na taj način zavrijedile su srebrene medalja u drugoj rejting kategoriji.

Pobjednički pehari u obje konkurencije putuju u postojbinu šaha, Indiju.

Indija je bila dominantna u muškoj konkurenciji sa 21 od 22 moguća boda, srebro je pripalo Sjedinjenim Americkim Državama, dok je bronza pripala, braniocu titule, Uzbekistanu.

Na diobu drugog mjesta plasirala i ekipa Srbije, koja je u konačnom plasmanu zauzela peto mjesto, a uspjeh je napravila i ekipa Slovenije koja je bila deveta.

Izdvojimo i uspjeh mladog makedonskog šahiste Tonija Lazova, koji je osvojio srebrenu medalju za rezultat na drugoj tabli.

U konkurenciji dama, Indija je bila prva sa 19 bodova, Kazahstan je drugi sa 18, dok su dodatni kriterijumi dodjelili bronzu ekipi Sjedinjenih Američkih Država sa 17 bodova

Prijatelji nastupa crnogorskih selekcija bili su Ministarstvo sporta i mladih, Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS, Zapad banka i MFI Labor.

