IMZE – Džudistkinjama zlatna ekipna medalja

Podgorica, (MINA) – Ženska džudo reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na Igrama malih zemalja Evrope u timskoj konkurenciji.

Crnogorska selekcija, u sastavu Milana Stevanović (do 52), Tamara Gardašević (do 63) i Ivana Šunjević (do 70) bila je slobodna u prvom kolu, u drugom je savladala Kipar, a u borbi za zlato bila je bolja od Luksemburžanki Monik Kedinger, Anet Mozr i Lene Šmit.

Prethodno su njih tri u pojedinačnoj konkurenciji osvojile medalje – Šunjević srebrnu, Gardašević i Stevanović bronzane.

