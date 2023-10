Ibar trećeplasirani u Gradačcu

Podgorica, (MINA) – Klub košarkaša u kolicima, Ibar iz Rožaja, kao trećeplasirani završio je nastup na međunarodnom turniru u Gradačcu.

Ibar je u meču za treće mjesto pobijedio slovenačku ekipu Podravja iz Maribora 66:42.

Rožajski tim prethodno je u polufinalnom meču poražen od domaćeg Zmaja.

Trofej je osvojila Sana iz Sanskog Mosta, pobjedom u finalu protiv Zmaja iz Gradačca.

Turnir, koji je organizovan u člast obilježavanja Dana grada Gradačca, okupio je ekipe iz Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

