Hrvatska ostala u trci za četvrtfinale, Norveška eliminisana

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Hrvatske pobijedili su večeras u Zagrebu selekciju Islanda 32:26 i ostali u trci za četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Hrvatska će za plasman među osam najboljih iz četvrte grupe, u direktnom duelu, igrati protiv Slovenije, koja je večeras poražena od Egipta 26:25.

U toj grupi slavila je i Argentina protiv Zelenortskih Ostrva 30:26.

U prvoj grupi, Portugal je pobijedio Španiju 35:29 i napravio odlučujući korak ka četvrtfinalu.

Iz iste grupe, praktično je prošao i Brazil, koji je otpisao još jednog velikana, Švedsku 27:24.

Bez šansi za plasman među osam najboljih je i Norveška, koja je večeras slavila protiv Čilea 39:22.

