Holanđanki zlato u maratonu

Podgorica, (MINA) – Holanđanka Sifan Hasan osvojila je zlatnu medalju na olimpšijskom maratonu u Parizu.

Pobijedila je u vremenu dva sata, 22 minute i 55 sekundi i postavila novi olimpijski rekord.

Ona je u Parizu bila bronzana pet i deset kilometara, a ima i dvije zlatne i jednu bronzanu iz Tokija.

Holanđanka je u finišu bila brža od svjetske rekorderke Tigst Asefe iz Etiopije, koja je kasnila tri sekunde.

Bronzana je bila Kenijka Helen Obiri, sa 15 sekundi slabijim vremenom od pobjednice.

