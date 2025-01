Gut-Behrami slavila u Garmiš-Partenkirhenu

Podgorica, (MINA) – Švajcarkinja Lara Gut-Behrami pobjednica je petog superveleslaloma sezone Svjetskog kupa alpskih skijašica, koji je danas vožen danas u Garmiš-Partenkirhenu.

Do prve pobjede ove sezone, ukupno 46. u Svjetskom kupu, došla je u vremenu minut, 14 sekundi i 91 stotinku.

Gut-Behrami je 35 stotinki bila brža od drugoplasirane Norvežanke Kajsa Vikof Li, dok je treća bila Italijanka Federika Brinjone sa 38 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Na četvrtom mjestu završila je njena sunarodnica Sofija Gođa, a uspješan nastup Italijanki kompletirala Laura Pirovano.

Gut-Behrami se trijumfom u Garmiš-Partenkirhenu učvrstila na prvom mjestu u plasmanu superveleslaloma sa 385 bodova.

Brinjone je druga sa 310, a treća Gođa sa 246 bodova.

Brinjone je vodeća u generalnom poretku sa 799 bodova.

Gut-Behrami je druga sa 729, dok je treća Kamil rast sa 562 boda.

