Gruzija pobijedila pod Goricom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, od Gruzije 3:1.

Crnogorski fudbaleri odigrali su loš meč i dozvoli rivalu da ih potpuno nadigra.

Učesnik predstojećeg Evropskog prvenstva je dominirao praktično tokom čitavog meča i zasluženo stigao do pobjede.

Gosti su poveli golom Otara Kiteišvilija u desetom minutu.

Na 2:0 povisio je Georges Mikautadze u 38. minutu i taj rezultat bio je aktivan do 66. minutua kada je smanjio Stevan Jovetić.

Konačan rezultat postavio je Budu Zivzivadze u 84. minutu.

Crnogorskim fudbalerima, koji su poraženi i u Briselu od Belgije 2:0, duel sa Gruzijom bio je generalna proba uoči septembarskog starta u Ligi nacija.

