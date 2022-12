Granerud najbolji u Obersdorfu

Podgorica, (MINA) – Norvežanin Halvor Egner Granerud pobjednik je prvog takmičenja novogodišnje turneje Četiri skakaonice koje je večeras održano u njemačkom Obersdorfu.

Granerud je do pobjede došao skokovima od 142,5 i 139 metara, za koje je dobio 312,4 boda.

Poljak Pjotr Žila bio je drugi skokovima dužine 132,5 i 137 metara i zbirom od 299 bodova.

Pobjedničko postolje kompletirao je njegov sunarodnik David Kubacki skokovima od 140,5 i 136 metara, za koje je dobio 293,6 bodova.

Kao četvrtoplasirani završio je Njemac Karl Gajger (136,5 i 134), peti bio Austrijanac Štefan Kraft (133,5 i 138), a šesti Njemac Andreas Velinger (135 i 132).

Slovenac Lovro Kos u Obersdorfu bio je sedmi (125,5 i 133,5), dok je na desetom mjestu nastup završio Anže Lanišek (119,5 i 129).

Tradicionalna novogodišnja turneja biće nastavljena 1. januara u Garmiš-Partenkirhenu. Za 4. januar zakazano je takmičenje u Inzbruku, a dva dana kasnije najbolje skijaše-skakače ugostiće Bišofshofen.

