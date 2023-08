Gran pri i nagrada za najbolju režija filmu Kris Nikić, priznanje i za Više od igre više od života

Podgorica, (MINA) – Dokumentarac Kris Nikić Ironmans story, autora Džina Staforda, dobitnik je Gran prija i priznanja za najbolju režiju prvog međunarodnog festivala sportskog filma /Budva sports and arts film festival -BSAFF/.

Nagrada za najbolju montažu pripala je filmu “Nagoni”, režisera, montažera i naratora Augustina Žuana.

Specijalnu nagradu za najbolji edukativni film dobio je Sport sa hiljadu lica, režisera Tonija Čahuneka.

Za najbolji kratkometražni film proglašen je dokumentarac Federalne televizije “Čobo”.

Nagradu za najbolji srednjometražni film dobilo je ostvarenje “Više od igre više od života”, autora Milutina Grgura i Silvije Glavić-Grgur.

Najbolji dugometražni film je “Dule Savić: a u Londonu – muk”, autorke Branke Bešević-Gajić.

Na međunarodnom festivalu dokumentarnog i igranog filma sa sportskom tematikom prikazana su 34 filma iz 15 država.

Pobjednici u svojim kategorijama stekli su pravo učešća na finalu svjetskog filmskog sportskog festivala, koji će u novembru biti održan u Milanu.

Organizator festivala bio je Montenegro ekstrim prodakšn.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS