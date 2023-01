Golbalisti počeli pripreme

Podgorica, (MINA) – Crnogorski golbalisti počeli su pripreme za predstojeću sezonu, u kojoj ih, na klupskom i reprezentativnom nivou, očekuju najeći izazovi od osnovanja, sapšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Izabranici Nikole Čurovića u dresu Nikšića pokušaće da u Ligi šampiona ponove ili naprave korak više u odnosu na prošlu sezonu, kada su igrali veliko finale.

Sa reprezentacijom Crne Gore čeka ih Evropsko prvenstvo A divizije, čiji će domaćin biti poznat u februaru.

Među kandidatima za organizatora šampionata je i Crna Gora.

Najavljeno je da će crnogorski golbalisti, u cilju što bolje pripreme za šampionat, učestvovati na velikom broju turnira i pripremnih kampova.

“Sezonu otvaraju prvim turnirom Lige šampiona – grupe jug, koji će biti odigran u Lionu prvog vikenda marta. Na tom turniru boriće se za mjesto na finalnom turniru, od 27. juna do 3 jula u Viljnusu”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će golbal reprezentacija u aprilu odraditi trening kamp sa kolegama iz Njemačke, dok će u junu nastupiti na prestižnom Kupu nacija u Berlinu.

“U sklopu zavrsnih priprema za Prvenstvo Evrope golbalisti će odraditi dva trening kampa sa konkurentima za medalje, reprezentacijama Turske i Ukrajine”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

