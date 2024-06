Golbal reprezentacija sa Danskom u četvrtfinalu EP

Linjano, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore u četvrtfinalu Evropskog prvenstva B divizije u Linjanu igraće sa Danskom, trećeplasiranim timom A grupe.

Crnogorski golbalisti takmičenje u B grupi završili su kao drugoplasirani, sa po dva trijumfa i poraza.

Savladali su Francusku 6:4 i Belgiju 9:6, dok su poraženi od Švedske 7:3 i Poljske 10:5.

Danska je u A grupi upisala tri trijumfa i poraz, kao i Grčka i Portugal, ali je zbog najslabije gol razlike morala da se zadovolji trećom pozicijom na tabeli.

Na startu izgubila je od Grčke 10:2, dok je u naredna tri kola slavila protiv Portugala 6:4, Španije 8:2 i Italije 4:2.

“Glavni dio turnira počinje sjutra, u kojem nas čekaju tri utakmice, od kojih dvije moramo da pobijedimo da bi ispunili cilj, da se vratimo u A diviziju”, rekao je crnogorski reprezentativac Miloš Ranitović agenciji MINA.

On očekuje da će crnogorska selekcija, poslije mješovitog nastupa u grupi, nokaut fazu odigrati mnogo bolje.

“Vjerujem da smo se adaptirali na uslove za igru u dvorani, na podlogu i meke lopte, na visoku temperaturu i vlažnost vazdzha. Očekujem da nećemo imati problema sa Danskom”, rekao je Ranitović.

Duel Crne Gore i Danske počeće u devet sati i 15 minuta.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Grčka – Francuska (8.00), Poljska – Španija (10.30) i Portugal – Belgija (11.45).

Polufinalni i finalni, kao i duel za treće mjesto, na programu su u ponedjeljak.

Viši rang, odnosno A diviziju, izboriće osvajači medalja, odnosno tri prvoplasirane selekcije.

