Gardašević najbolji strijelac rumunske Superlige

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo internacionalac Filip Gardašević najbolji je strijelac rumunske Superlige za sezonu 2023/2024.

Gardašević, koji nastupa za rumunsku CSM Oradeu, na 16 mečeva nacionalne lige postigao je 97 golova.

On je ujedno i najbolji strijelac CSM Oradee za sezonu 2023/2024, za koju je odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima i postigao 132 gola.

To je novo pojedinačno priznanje za crnogorskog igrača, nakon što je ove sezone dobio titulu najboljeg igrača Kupa Rumunije.

Gardašević je od prošle sezone igrač Oradee, gdje je stigao iz kotorskog Primorca.

Bio je i najbolji stijelac crnogorske lige i Primorca za koji je postigao 97 golova u sezoni 2022/2023.

Gardašević je ponikao u Jadranu, a tokom karijere je nastupao za Primorac, Crvenu zvezdu, Šabac i Novi Beograd.

