Furtula bez finala EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Danijel Furtula nije uspio da se plasira u finale bacanja diska na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

On je nastup završio kao desetoplasirani u A grupi, ukupno 21. u kvalifikacijama, sa rezultatom 59,10 metara.

Taj rezultat ostvario je u trećoj seriji, nakon što je u prethodna dva pokušaja prestupio

U kvalifikacijama nastupilo je 25 takmičara.

Furtula je četvrti put u karijeri nastupio na seniorskom prvenstvu Evrope, a do sada nema veliko finale.

U Helsinkiju 2012. godine osvojio je 19. mjesto (60.18), dok je u Cirihu, dvije godine kasnije, bio 17. sa rezultatom 60,23 metara.

Najbolji rezultat ostvario je u Amsterdamu 2016. godine, kada je bio 15. hicem od 63.14 metara.

Lični rekord mu je 65,59 metara, a ove sezone najbolji rezultat mu je 64,31 metar.

Finale u bacanju diska, u kojem će nastupiti 12 najboljih iz dvije kvalifikacione grupe, biće održano u petak, u 20 sati i 20 minuta.

Druga crnogorska predstavnica Marija Vuković normu za finale skoka u vis pokušaće da izbori u petak, u deset sati i pet minuta, kada su na programu kvalifikacije.

