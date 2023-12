FSCG i Diva produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) i crnogorska kompanija Per akva /PER AQUA/ potpisali su danas novi sponzorski ugovor, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su novi trogodišnji ugovor u Kući fudbala potpisali predsjednik FSCG, Dejan Savićević i vlasnici kompanije iz Šavnika Ljubo Perišić i Vojin Žugić.

Saopšteno je da je novim ugovorom predviđeno da durmitorska izvorska voda Diva bude zvanična voda Fudbalskog saveza Crne Gore do 2026. godine.

“Prilikom potpisivanja novog ugovora obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, koja traje više od deset godina”, saopšteno je iz FSCG.

Saradnja FSCG i kompanije Eko per započeta je 2013. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS