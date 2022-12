Francuska u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske igraće u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Francuska je večeras na Al Bait stadionu, u polufinalnom meču, savladala Maroko 2:0.

Do pobjede i četvrtog finala na šampionatima svijeta došla je golovima Tea Ernandesa u 5. i Randala Kolo-Muanija u 79. minutu.

Šampionski trofej osvajala je 1998. i 2018, dok je 2006. godine izgubila meč za trofej.

Francuska je kao prvoplasirana u D grupi, sa dva trijumfa i porazom, izborila nokaut fazu.

Savladala je Australiju 4:1 i Dansku 2:1, a jedini poraz doživjela je od Tunisa 1:0.

U osmini finala eliminisala je Poljsku 3:1, a plasman u polufinale izborila je pobjedom protiv Engleske 2:1.

Maroko je plasmanom u polufinale ostvario najveći uspjeh na šampionatima svijeta i prva je afrička selekcija kojoj je to uspjelo.

U meču za finale, iako desetkovan povredama, odigrao je dobro, imao nekoliko odličnih šansi, ali je Ugo Ljoris ostao nesavladan.

U finišu prvog dijela El Jamik je makazicama pogodio stativu, u nastavku u prilici su bili Sofian Bufal i rezervista Jahja Atije-Alah, a u sudijskoj nadoknadi Abdesamad Ezalzuli i Abderazak Hamdalah.

Francuska će za drugu uzastopnu, ukupno treću, svjetsku krunu igrati protiv Argentine, koja je juče u polufinalnom meču savladala Hrvatsku 3:0.

Finalni meč na programu je u nedjelju, u 16 sati.

Dan ranije, u isto vrijeme, biće odigran meč za treće mjesto, između Hrvatske i Maroko.

