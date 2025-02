Forfang pobijedio u Lejk Plesidu

Podgorica, (MINA) – Norvežanin Johan Andre Forfang pobjednik je 20. pojedinačnog takmičenja u skijaškim skokovima, koje je za Svjetski kup danas održano u Lejk Plesidu.

Forfang je do pobjede došao skokovima od 130,5 i 121 metar, što je bilo dovoljno za 259,5 poena.

Kao drugoplasirani završio je Austrijanac Jan Erl skokovima od 125,5 i 122,5 metara i zbirom od 256,6 poena.

Pobjendički podijum kompletirao je njegov sunarodnik Danijel Čofenig skokovima dužine 122,5 i 125 metara, za oje je dobio 255 poena.

Na četvrtom mjestu završio je Norvežanin Marius Lindvik (120/130), peti je bio Švajcarac Gregor Dešvanden (124/125,5), a šesti Maksimilijan Ortner iz Austrije (124,5/119,5).

Najbolji Slovenac bio je sedmoplasirani Anže Lanišek (116,5/129), Lovro Kos bio je deseti, dok je 14. mjesto zauzeo Domen Prevc (120,5/124).

Čofenig je, nakon 20 održanih pojedinačnih takmičenja, vodeći u Svjetskom kupu sa 1.406 bodova.

Erl je drugi sa 1.223, a treći Štefan Kraft sa 924 boda.

Lejk Plesid će i sjutra biti domaćin takmičenja u skijaškim skokovima.

