Finansijsko poslovanje saveza prikazano na fer i istinit način

Podgorica, (MINA) – Finansijsko poslovanje Fudbalskog saveza prikazano je na fer, istinit način i adekvatno iskazuje njegov finansijski položaj i uspješnost, kao i novčane tokove u skladu sa važećom računovodstvenom zakonskom regulativom, stoji u Finansijskom izvještaju koji je danas usvojila Skupština.

Navodi se da je uprkos dugogodišnjoj nepovoljnoj ekonomskoj situaciji u okruženju dodatno otežanoj COVID pandemijom, FSCG i u prethodnoj godini nastavio sa realizacijom svojih programskih zadataka.

“Takvo opredjeljenje, uz ograničenje u smanjenim prihodima iz UEFA i FIFA fondova i nešto manjim prihodima od TV prava podvlačenjem crte na posljednji dan 2021. godine rezultiralo je negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od 1,6 miliona EUR”, kazao je rukovodilac finansijskog odeljenja u Fudbalskom savezu Mirko Janičić.

On je predstavljajući izvještaj kazao da, kako je u prethodnom periodu izvršena eksterna procjena vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme i po tom osnovu značajno uvećana njihova priznata vrijednost, to imalo posljedice na umanjenje efekta ovogodišnjeg finansijskog rezultata.

Saopšteno je da je u prethodnoj godini ostvareno uvećanje stalne imovine za oko 830 hiljada EUR.

“Ukupni prihodi su u 2021. godini smanjeni za oko 21 odsto ponajviše zbog umanjenih doznaka od UEFA i FIFA. Ako se zna da su te doznake u prethodnoj godini bile neuobičajeno uvećane zbog COVID pandemije onda ovogodišnje smanjenje dobija svoje opravdanje. Zbirno, prihodi od doznačenih sredstava od UEFA i FIFA su u prethodnoj godini iznosili 6,8 miliona ili 76,24 odsto ukupnih prihoda. Od toga od UEFA smo prihodovali 5,06 miliona ili 56,43 odsto, a od FIFA 1.778 ili 19,81 odsto ukupnih prihoda”, rekao je Janičić.

Prema njegovim riječima, namjena tih doznačenih sredstava je strogo propisana UEFA I FIFA Pravilnicima, a suštinski je namijenjena pokriću troškova savezima u ostvarenju njihovih aktivnosti.

On je istakao da su ukupni rashodi u 2021. godini manji u odnosu na 2020. godinu za oko 12 odsto.

“Troškovi pomoći klubovima I Udruženjima FSCG, troškovi reprezentativnih selekcija i zarade i naknade zarada učestvuju u ukupnim troškovima sa preko 80 odsto. Od toga ulaganje u fudbalsku infrastrukturu i novčana davanja klubovima i udruženjima učestvuju sa oko 48, a zarade i naknade zarada i troškovi reprezentativnih selekcija sa po 16 odsto”, kazao je Janičić.

Jednoglasno su usvojeni i Izvještaj aktivnostima Fudbalskog saveza u periodu između dvije Skupštine i predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Disciplinskog pravilnika Fudalskog saveza.

Skupština je za novog člana Izršnog odbora imenovala Željka Janovića, nekadašnjeg fudbalera Budućnosti i aktuelnog predsjednika Sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore.

On je zamijenio predsjednika Fudbalskog kluba Budućnost Veselina Mijača, koji je podnio ostavku.

Predsjednik Dejan Savićević kazao je da je Fudbalski savez uložio je prethodne dvije, posebno posljednjih 12 mjeseci, velike napore da omogući funkcionisanje svih klubova i na taj način zadovolji potrebe velikog broja fudbalera i fudbalerki da se bave najljepšem igrom na svijetu.

Prema njegovim riječima, posljednice pandemije imale su najveći uticaj na razvoj i dinamiku infrastruktunih projekata, ali da oni uuprkos svemu nijesu zaustavljeni.

“Kupovimom zemljiošta u Bijelom Polju stvoreni su preduslovi za izgradnju fudbalksog kampa. Sa opštinom Berane potpisan je sporazum o saradnji i finansiranju rekonstrukcije zapadne tribine Gradskog stadiona. U Tuzima su stvoreni uslovi za izgradnje tribine stadiona Tuško polje. Rekonstruisaaćemo i fudbalsku infrastrukturu u Murinu. Nadam se da će u periodu pred nama biti završeni i stadioni na Cetinju i Donjoj Gorici, kao i tribina u Nikšiću”, rekao je Savićević.

On je saopoštio da će, nakon zahtjeva trećine delegata Skupštine, biti održana vanredna sjednica Udruženja fudbalskih klubova Sjever i da će se glasati o povjerenju predsjednika Vojislava Došljaka.

Delegate Skupštine, uoči početka sjednice, pozdravio je het-trik menadžer UEFA, Slovak Jozef Kliment.

Sjednici je prisustvovalo 29 od ukupno 45 delegata, Koliko broji Skupština Fudbalskog saveza.

