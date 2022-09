Federer se oprostio od tenisa

Podgorica, (MINA) – Švajcarski teniser Rodžer Federer oprostio se od tenisa, odigravši posljednji profesionalni meč u karijeri na Lejver kupu u Londonu.

On je u dublu sa Špancem Rafaelom Nadalom poražen od Amerikanaca Džeka Soka i Frensisa Tiafoa.

Federer je jedan od najboljih tenisera u istoriji.

Bio je član “Velike trojke”, uz Nadala i Novaka Đokovića.

Nadal je prvi po broju grend slem titula sa 22, Đoković ima jednu manje, a Federer 20.

Federer je 310 sedmica bio prvi na ATP listi.

On je osvojio 103 ATP titule u singlu, a tokom karijere odigrao je 1.527 mečeva.

Ostvario je 1.251 pobjedu i pretrpio 276 poraza.

