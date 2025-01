Favoriti po planu, podvig Ilije Milovića

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trijumf na 77. pojedinačnom seniorskom prvenstvu Crne Gore u šahu opravdali su očekivanja i ostvarili pobjede.

Prvi nosilac i branilac titule Nikita Petrov crnim figurama je nadigrao Davora Draškovića u sicilijanskoj odbrani.

Sigurne su bile i njegove kolege iz reprezentacije, velemajstori Denis Kadrić i Nikola Đukić.

Kadrić je u efektnom matnom napadu nadigrao mladog Dimitrija Vujovića, dok je Đukić preciznom igrom nakon velike borbe savladao talentovanog omladinca Mihaila Pušaru.

Pobjede su upisali i velemajstor Nebojša Nikčević, reprezentativac internacionalni majstor Aleksandar Tomić, njegove kolege po tituli Predrag Nikač i Bogdan Podlesnik i fide majstori Miloš Pečurica, Andrej Šuković.

Jedino iznenađenje upisao je talentovani kadet Ilija Milović, koji je slavio protiv Aleksandre Žerebcove, čelne table naše ženske reprezentacije.

On je nastavio sa uspjesima, obzirom da je tokom januara na turnirima u Trstu i Paraćinu dobrom igrom zaradio gotovo 200 rejting poena.

Pobjedu je upisao i prvi crnogorski velemajstor i počasni predsjednik Šahovskog saveza Božidar Ivanović, koji je bijelim figurama opravdao ulogu favorita protiv Milojka Kandića.

Sjutra je na programu drugo i treće kolo.

Na prvenstvu učestvuje 50 šahistkinja i šahista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS