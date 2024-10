F1: Norisu pol pozicija u Ostinu

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Britanac Lando Noris osvojio je pol poziciju uoči trke za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, koja će u šampionatu Formule 1 biti vožena večeras u Ostinu.

Noris je do pol pozicije stigao u vremenu minut, 32 sekunde i 33 stotinke.

Drugo mjesto zauzeo je vozač Red bula Maks Ferstapen, dok je treća pozicija pripala Špancu Karlos Saincu iz Ferarija.

Trka za Veliku nagradu SAD biće vožena večeras u 21 sat.

