Evroliga – Real i Olimpijakos u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši madridskog Reala i atinskog Olimpijakosa plasirali su se u finale Evrolige.

Real je večeras u Kaunasu, u polufinalnom meču, savladao Barselonu 78:66.

Madridski tim do pobjede vodio je Valter Tavares sa 20, Mario Hezonja je upisao 14, a Rodriges 12 poena.

U ekipi Barselone najbolji je bio Aleks Abrines sa 16 koševa.

Olimpijakos je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Monaka 76:62.

Tim Jorgosa Barcokasa do pobjede vodili su

Saša Vezenkov sa 19 i Kostas Papanikolau sa 15, dok je Mustafa Fal meč završio sa 12 poena.

U sastavu Saše Obradovića najbolji je bio Majk Džejms sa 17 i Okobo sa 16 poena.

Finalni meč na programu je u nedjelju.

Madridski tim u Kaunasu igraće za 11. titulu prvaka Evrope, nakon što je trofej osvajao 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015. i 2018. godine).

Olimpijakos je šampionski trofej osvajao tri puta 1997, 2012. i 2013. godine.

