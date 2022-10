Eurokup rezultati – Jadran ubjedljiv protiv Solarisa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana savladali su večeras u Šapcu ekipu Solarisa iz Šibenika 15:2, u utakmici trećeg kola druge runde kvalifikacija za Eurokup.

To je drufgi trijumf hercegnovskog tima na turniru, nakon što su juče slavili protiv francuskog Paj deksa 10:7.

Jadran je u četvrtak, na startu turnira, izgubio od Trsta 11:9.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jovan Vujović sa pet, Matej Ceraj je postigao tri, a po gol manje Džejk Muskat i Lazar Vukićević.

Jadran će u posljednjem kolu, sjutra u 11 sati i 30 minuta, igrati protiv Šapca.

