EP u šahu rezultati – Bulmaga i Kiolbasa na vrhu

Podgorica, (MINA) – Rumunska šahistkinja Irina Bulmaga i Olivija Kiolbasa iz Poljske dijele prvo mjesto na tabeli nakon petog kola Evropskog prvenstva u Petrovcu.

Bulmaga, jedina sa maksimalnim učinkom do vog kola, remizirala je večeras nakon velike borbe sa Monikom Soćko iz Poljske, koja brani trofej.

Remi Bulmage iskoristila je Kiolbasa, koja je uspjela da savlada Olgu Badelku i priključila se čelu tabele.

Badelka je pokušala da žrtvom topa dođe do remija vječitim šahom, ali Kiolbasa je sačuvala svog monaha i efektnom kombinacijom riješila partiju u svoju korist.

Bulmaga i Kiolbasa imaju po 4,5 poena, a slijedi grupa od osam šahistkinja koje imaju po četiri poena.

Pola poena manje od vodećeg dvojca imaju: Elina Denelian i Govhar Bejdulajeva koje su remizirale između sebe, i Dinara Vagner i Lilit Mktarijan koje su vodile borbu takođe između sebe.

Priključak za vodećima pobjedama su uhvatili Marsel Efroimski iz Izraela, prvi nosilac Bela Kotenašvili iz Gruzije i Narva Mai iz Estonije.

Crnogorske šahistkinje Marija Mia Maraš, Tara Ivananović i Mateja Popović nijesu mogle ništa više postići od časnih poraza, dok je Nikolina Koljević remizirala sa Oksanom Gorjačkinom nakon obostrano korektne igre.

“Očekuje se da naše šahistkinje zaigraju odlučnije i da poprave svoj plasman na tabeli. Definitivno da prava uzbuđenja tek slijede, a sjutra je na programu šesto od predviđenih jedanaest kola, nakon kojeg će uslijediti dan pauze”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Partije petog kola počeće u 15 sati, a obezbijeđen je i uživo komentar koji rade hrvatski velemajstor Alojzije Janković i Dragana Nikolovska.

