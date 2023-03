EP rezultati – Četiri šahistkinje na vrhu

Podgorica, (MINA) – Maksimalan učinak nakon tri odigrana kola Evropskog prvenstva u Petrovcu imaju četiri šahistkinje.

Predstavnica Rumunije Irina Bulmaga, u jednom od derbija kola, nadigrala je Gulnar Mamadovu iz Azerbejdžana i preciznom igrom realizovala stečenu prednost.

Poljske predstavnice Olivija Kiolbasa i Aleksandra Maltevskaja zadržale su maksimalan učinak zahvaljujući pobjedama nad Marinom Brunelo, odnosno Mariam Mktarijan.

Spisak maksimalnih kompletirala je Govhar Bejdulajeva iz Azerbejdžana koja je kaznila grube greške predstavnice Španije Marije Marte Garsije.

Crnogorske šahistkinje imale su dan za zaborav, pošto su sve četiri upisale poraze.

Velike razlike u rejtingu u korist protivnica nijesu dozvolile eventualna iznenađenja – Nikolina Koljević i Marija Mia Maraš su poražene od poljskih predstavnica Alisije Slivicke i Ane Kubicke, dok je Anika Froevis iz Austrije nadigrala Taru Ivanović.

Mateja Popović je poražena od šahistkinje iz Gruzije, Elene Cocanove.

Crnogorske predstavnice debituju na kontinentalnoj smotri šaha, koja će im biti dragocjeno iskustvo, a njihov pristup garantuje bolji nastavak turnira.

Sjutra su na programu partije četvrtog kola koje donose duele vodećih šahistkinja.

Do kraja turnira ostalo je još osam kola u kojima će se učesnice šampionata boriti za nagradni fond od 60.000 eura i devet prolaznih mjesta za svjetski kup.

Partije četvrtog kola počeće u 15 sati.

