Džudo savez: Usvojeni Plan i program rada i kalendar takmičenja

Podgorica, (MINA) – Skupština Džudo saveza usvojila je danas Plan i program rada i kalendar takmičenja, kao i plan Budžeta za 2024. godinu.

Jednoglasnu podršku na sjednici u Podgorici dobili su i Finansijski i Izvjestaj o radu za 2023. godinu.

Konstatovano je da je glavni događaj, pored redovnih aktivnosti, organizacija dva Evropska kupa – juniorskog 9. i 10. marta i seniorskog 21. i 22. septembra.

Saopšteno je da će se na juniorskom Evropskom kupu za jednu od medalja boriti predstavnici 28 država sa tri kontinenta.

“Juniorski i seniorski Evropski kupovi biće uvertira za organizaciju istorijskog Evropskog seniorskog šampionata 2025. godine”, saopšteno je iz Džudo saveza.

Sjednici su prisustvovala 32 delegata sa pravom odlučivanja, kao i tri delegata klubova koji još nijesu stekli pravo glasa u Skupštini.

