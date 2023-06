Džudistima četiri medalje na Balkanskom prvenstvu u Kruševu

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore nastup na kadetskom prvenstvu Balkana u Kruševu završila je sa četiri medalje – jednom zlatnom i tri srebrne.

Titulu kadetskog prvaka Balkana osvojila je Andrijana Šutović, u kategoriji do 57 kilograma.

Ona je u finalnom meču savladala predstavnicu Turske Kadri Cakir.

Druga mjesta pripala su Stefanu Ćoroviću (do 50), Mihailu Seniću (do 73) i Šćepanu Kostiću (do 90).

Šampionat Balkana okupio je više od 300 takmičara iz Crne Gore, Albanije, Moldavije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Turske, Rumunije, Grčke, Kosova, Kipra i Sjeverne Makedonije.

