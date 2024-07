Đuranović trećeplasirana u Zagrebu, popravila rekord i ispunila normu za EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Anđela Đuranović osvojila je na međunarodnom mitingu u Zagrebu treće mjesto u skoku u dalj sa novim crnogorskim rekordom za mladje i starije juniorke.

Do pobjedničkog postolja u konkurenciji seniorki došla je skokom od 5,89 metara.

Članica barskog kluba Sanja je tim rezultatom ispunila normu za Evropsko prvenstvo za mlađe juniorke (U 18), koje će od 18. do 21.jula biti održano u Banjskoj Bistrici.

Đuranović je lične i crnogorske rekorde popravila za devet centimetara, koje je postavila 30. jula u Pljevljima, a za osam centimetara bila je bolja od norme za Evropsko prvenstvo.

Uspješan je bio i atletičar Mornara Matija Vojvodić, koji je juče u trci juniora bio na 110 metara sa preponama bio drugoplasirani sa rezultatom 14,70 sekundi.

Takmičare su u Zagrebu predvodile treneri Sanja Ðurnić i Bojana Ðurković.

Miting je okupio više od 300 takmičara.

