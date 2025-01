Dukić: OI u Los Anđelesu primarni cilj

Podgorica, (MINA) – Jedriličar Milivoj Dukić kazao je da su mu Olimpijske igre u Los Anđelesu primarni cilj u narednom četvorogodišnjem periodu.

Najbolji sportista Crne Gore u 2024. godini, u izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta, četiri puta učestvovao je na Olimpijskim igrama.

U Parizu zauzeo je 13. mjesto.

“Sve što se bude događalo u narednom periodu služiće će mi kao priprema za Igre 2028. godine”, rekao je Dukić agenciji MINA.

On je naglasio da je priznanje za sportistu godine najveće koje je dobio u dosadašnjoj karijeri.

“Ono je plod velikog rada, građenog dvije decenije. Teško je reći da jedna nagrada može naplatiti sav trud koji je uložen, to zapravo nije moguće. Svakako jeste, pokazatelj onoga što se sada već godinama gradi dobrim i upornim radom”, rekao je Dukić.

On je istakao da je zadovoljan činjenicom da odolijeva brojnim izazovima i da iz godine u godine uspijeva da svoju rezultatsku skalu podiže na veći nivo.

“Prilično je zahtjevno opstati u svijetu jedrenja, s obzirom da dolazim iz male i skromne sredine kakva je Crna Gora. Ali, kao što sam naveo, tu je jedan ozbiljan skup ljudi koji vole taj sport i koji su samnom od početka ove priče. To sve ovoj priči daje jednu posebnu draž”, rekao je Dukić.

Govoreći o 2024, on je kazao da je u rezultatskom smislu to bila najbolja godina do sada.

“Na Svjetskom prvenstvu prošlog januara izborio sam normu za Olimpijske igre, kao prvi crnogorski sportista, dok sam na Olimpijskim igrama taj plasman i potvrdio. To je definitivno obilježilo sportsku godinu. Raduje me da sam na najbitnijim takmičenjima pokazao svoja najbolja jedrenja”, rekao je Dukić.

On je, govoreći o obavezama i planovima, kazao da ima načelno dogovorenu finansijsku konstrukciju koja bi trebala da bude ispoštovana u narednom ciklusu.

“To će mi, nadam se, biti veliki zamajac prema Olimpijskim igrama u Los Anđelesu”, rekao je Dukić.

Govoreći o nasljednicima u crnogorskom jedrenju, on je naglasio da postoje mladi takmičari koji pokazaju potencijal za veće domete.

“To su Ilija Marković i Nikola Golubović. Još su dosta mladi i vrijeme je pred njima da se dokazuju”, rekao je Dukić.

