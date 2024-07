Dubljević pojačao Saragosu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Bojan Dubljević novi je član Saragose, objavljeno je na zvaničnom sajtu kluba.

Navodi se da je Dubljević potpisao ugovor na dvije godine, uz opciju da se nakon toga saradnja nastavi.

Dubljević se, nakon samo jedne sezone provedene u Rusiji, vraća u Španiju gdje je proveo najveći dio karijere.

U dresu Zenita prethodne sezone prosječno je bilježio devet poena, 4,8 skokova i 1,4 asistencije.

Veći dio drugog dijela sezone nije igrao zbog povrede Ahilove tetive, zbog koje je propustio i kvalifikacioni olimpijski turnir u Rigi.

Dubljević je 11 godina igrao u Valensiji, sa kojom je dva puta osvojio Evrokup (2014. i 2019) i titulu u Endesa ligi 2017. godine.

On je dva puta je proglašen za Zvijezdu u usponu Evrokupa (2013. i 2014), a dva puta je biran u najbolju petorku tog takmičenja – 2017. i 2019. godine.

MVP finala španskog prvenstva bio je 2017. godine.

Sa Zenitom je prošle godine osvojio VTB Superkup.

